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    Думки вголос

    Білорусь ніколи не об'єднається з Росією в одну державу

    Лукашенко чудово розуміє, що він живий лише тому, що він президент своєї країни - Білорусь ніколи не об'єднається з Росією в одну державу
    Лукашенко чудово розуміє, що він живий лише тому, що він президент своєї країни
    фото: ТАСС

    Білорусь – самостійна та незалежна країна з неадекватним керівником

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    Не будет Лукашенко в Совете Федерации 25-м заместителем. Или советником Путина на зарплате. Никогда, чем больше он сходит с ума, чем больше он дает всякие невероятные интервью: «мы вырежем всех», и так далее, тем больше он прекрасно понимает, что он существует и жив только потому, что он президент своей страны.

    Он как самолет, который самолет только тогда, когда он летит. Когда он не летит, а просто стоит, то это жалкое зрелище: какая-то грузная непонятная машина с крыльями и огромными двумя бочками слева и справа на крыле.

    Поэтому ничего он отдавать не будет, он был, есть и будет президентом Белоруссии. Как он закончит? – ну, не знаю, сыну своему передаст, Госсовет сделает по русскому варианту, где будет вечным руководителем. Но никакого объединения с Россией в одно государство, как какой-то федеральный округ, не будет.

    Кроме того, давайте скажем прямо, что России это не нужно, потому что ей не нужны эти миллионы пенсионеров. Это не нужно, потому что придется решать вопросы, которые сейчас решает Лукашенко. И, кроме того, – зачем им регион, который мятежный, – скажем так. Это же мятежный регион. Разве что, это не была Болотная очередная, только белорусская?

    Ну и абсолютно правы те, кто говорил на «Эхе» про самое главное, – ну что, сделать это просто федеральным округом? Но белорусы на это не согласятся. А сделать какой-то особый статус, тогда Татарстан задаст вопросы: а что это такое? И Чечня задаст вопросы.

    В общем, едет, как едет, и ничего меняться не будет. Беларусь самостоятельное и независимое государство с крайне невменяемым руководителем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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    Білорусь ніколи не об'єднається з Росією в одну державу