Американські сенатори підготували резолюцію проти участі Росії в G7



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Сенат проти відновлення «Великої вісімки» за участі РФ

До Сенату США внесено резолюцію проти участі Російської Федерації у наступному саміті G7. Документ складений групою представників Демократичної партії.

Про це повідомляє пресслужба сенатора від штату Іллінойс Діка Дурбіна.

«Замість того, щоб використовувати всі наявні у нього інструменти для боротьби проти російської загрози для наших військових, наших виборів та суверенітету демократичних країн по всьому світу, президент Трамп прагне нормалізувати відносини США та винагородити Кремль. Сьогоднішня резолюція дає зрозуміти, що Сенат Сполучених Штатів виступає проти відновлення участі Росії, поки вона не припинить свої злочинні дії проти України, наших союзників та США», - йдеться у резолюції.

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Резолюція дає зрозуміти, що Сенат буде проти відновлення «Великої вісімки» за участі РФ до тих пір, доки вона не припинить свої зловмисні дії проти України, США та інших країн.

Резолюцію підтримали вже 12 сенаторів, зазначає пресслужба Дурбіна.

Велика вісімка — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію.

Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн Великої сімки і формально виключена зі списку G8. У червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) — замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

До відома, місяць тому президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

До слова, Нідерланди почали нове розслідування проти Росії щодо катастрофи MH17. Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.