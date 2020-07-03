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    Хакери атакували «Укроборонпром»

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    Укроборонпром заявив про кібератаку на корпоративну пошту - Хакери атакували «Укроборонпром»
    Укроборонпром заявив про кібератаку на корпоративну пошту

    У систему концерну намагалися занести троян

    На український оборонний концерн «Укроборонпром» в п'ятницю, 3 липня, вчинили хакерську атаку. Концерн намагалися заразити вірусом типу троян.

    Про це повідомили в пресслужбі «Укроборонпрому».

    Наголошується, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

    «Атака відбувалася з електронної адреси, розміщеної на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера. Системами інформаційної безпеки концерну атака була зупинена, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБО», - йдеться в повідомленні.

    Для підвищення рівня кібербезпеки концерн почав впроваджувати систему захисту, яка буде працювати в реальному часі 24/7.

    До слова, раніше хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів TelegramБаза, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету. Вона дозволяє дізнатися номери телефонів по ніках користувачів і містить унікальні ідентифікатори користувачів месенджера. В даний час невідома точна кількість користувачів, чиї дані виявилися у зловмисників.

    РНБО кібератака інтернет технології Укроборонпром хакер
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