Хакери атакували «Укроборонпром»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Укроборонпром заявив про кібератаку на корпоративну пошту

У систему концерну намагалися занести троян

На український оборонний концерн «Укроборонпром» в п'ятницю, 3 липня, вчинили хакерську атаку. Концерн намагалися заразити вірусом типу троян.

Про це повідомили в пресслужбі «Укроборонпрому».

Наголошується, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

«Атака відбувалася з електронної адреси, розміщеної на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера. Системами інформаційної безпеки концерну атака була зупинена, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБО», - йдеться в повідомленні.

Для підвищення рівня кібербезпеки концерн почав впроваджувати систему захисту, яка буде працювати в реальному часі 24/7.

До слова, раніше хакери злили у мережу дані мільйонів користувачів Telegram. База, що займає приблизно 900 Мбайт, виявилася на одному з форумів даркнету. Вона дозволяє дізнатися номери телефонів по ніках користувачів і містить унікальні ідентифікатори користувачів месенджера. В даний час невідома точна кількість користувачів, чиї дані виявилися у зловмисників.