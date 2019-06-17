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    Економіка та фінанси

    Мешканець Чехії виграв у лотерею €55 млн

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    <p>Переможець лотереї вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів</p> - Мешканець Чехії виграв у лотерею €55 млн

    Переможець лотереї вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів

    Виграш став другим за розміром в історії Чехії

    Житель Чехії зірвав джекпот європейської лотереї Eurojackpot. Про це повідомляє  видання Vinegret.cz.

    «Сума виграшу становить 1 млрд 411  млн 860 крон (близько €55 млн). Про це сповістила компанія Sazka, яка проводила розіграш», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що тепер у переможця лотереї є цілий рік, аби заявити про себе й отримати гроші. Причому йому виплатять усю суму - в Чехії виграші з азартних ігор податком не обкладаються, хоча влада планує це змінити.

    Видання вказує, що цей виграш став другим за розміром в історії Чехії. У 2015 році житель міста Пардубіце враз став багатшим на 2,466 млрд крон. Успіх йому принесла теж лотерея Eurojackpot.

    За чинним тоді законом, переможець повинен був зголоситися протягом 35 днів з моменту оголошення результатів. Він вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів. Свою неквапливість щасливець пояснив бажанням охолодити інтерес з боку ЗМІ, щоб вони не порушили його анонімності.

    Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.

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