Мешканець Чехії виграв у лотерею €55 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переможець лотереї вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів

Виграш став другим за розміром в історії Чехії

Житель Чехії зірвав джекпот європейської лотереї Eurojackpot. Про це повідомляє видання Vinegret.cz.

«Сума виграшу становить 1 млрд 411 млн 860 крон (близько €55 млн). Про це сповістила компанія Sazka, яка проводила розіграш», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер у переможця лотереї є цілий рік, аби заявити про себе й отримати гроші. Причому йому виплатять усю суму - в Чехії виграші з азартних ігор податком не обкладаються, хоча влада планує це змінити.

Видання вказує, що цей виграш став другим за розміром в історії Чехії. У 2015 році житель міста Пардубіце враз став багатшим на 2,466 млрд крон. Успіх йому принесла теж лотерея Eurojackpot.

За чинним тоді законом, переможець повинен був зголоситися протягом 35 днів з моменту оголошення результатів. Він вийшов на зв'язок з організаторами тільки через 26 днів. Свою неквапливість щасливець пояснив бажанням охолодити інтерес з боку ЗМІ, щоб вони не порушили його анонімності.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія був придбаний лотерейний квиток, який виграв $530 млн.