Міністра внутрішніх справ Пакистану поранено внаслідок замаху

Ахсан Ікбал брав участь у мітингу і був поранений

У Пакистані міністр внутрішніх справ Ахсан Ікбал зазнав поранень внаслідок замаху, скоєного під час його робочої поїздки до міста Наровал у провінції Пенджаб, що в північно-східній частині країни. Про це повідомляє BBC. «Ікбал брав участь у мітингу і був поранений, принаймні, один раз в руку, після чого його доставили до лікарні.



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Міністр внутрішніх справ Пакистану Ахсан Ікбал

Ахсан Ікбал брав участь у мітингу і був поранений

У Пакистані міністр внутрішніх справ Ахсан Ікбал зазнав поранень внаслідок замаху, скоєного під час його робочої поїздки до міста Наровал у провінції Пенджаб, що в північно-східній частині країни.

Про це повідомляє BBC.

«Ікбал брав участь у мітингу і був поранений, принаймні, один раз в руку, після чого його доставили до лікарні. Його життя в безпеці», - йдеться у повідомленні.

Нападник, вік якого приблизно 20 років, заарештований і допитаний, повідомили офіційні особи. Мотиви його вчинку поки не відомі.

Прем'єр-міністр країни Шахид Хакан Аббасі вже «рішуче засудив» цей напад і закликав начальника поліції Пенджаба негайно звітувати про розслідування інциденту.

Як повідомляють інші ЗМІ, нападник мав намір здійснити другий постріл, але був нейтралізований.

Нині в Пакистані триває передвиборча кампанія – влітку відбудуться вибори до Національної асамблеї країни, які призначені на 15 липня, також у період з 11 липня до 10 серпня мають відбутися президентські вибори. 5-річний термін перебування на посаді нинішнього президента Махмуда Хуссані спливає 9 вересня поточного року.

Нагадаємо, у квітні 24-річну християнку з Пакистану за відмову перейти в іслам підпалив її наречений.

Джерело: Укрінформ