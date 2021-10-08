  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво Чечнею своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду - Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво Чечнею своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду
    фото: RKadyrov_95

    Голова парламенту Чеченської Республіки заявив, що його племінниця Айшат Кадирова талановита і креативна керівниця

    22-річну доньку Рамзана Кадирова Айшат призначили міністром культури Чечні. Про це повідомляє ДТРК «Грозний».

    Голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов повідомив, що Айшат Кадирова талановита і креативна керівниця.

    «Я впевнений, що на відповідальній посаді міністра культури Чеченської Республіки Айшат доб'ється ще більш значущих результатів у своїй діяльності і успішно впорається з поставленими завданнями. Від щирого серця бажаю дорогій Племінниці успіхів і удачі в роботі, реалізації намічених планів і нових ідей!», – написав Даудов в Instagram.

    Нагадаємо, у 2020 році Кадиров призначив свою доньку заступницею міністра культури Чечні.

    Того ж року Кадиров нагородив доньку Айшат медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою», щоб так подякувати їй за «розвиток національної культури та мистецтва».

    Зазначимо, що у Кадирова 10 дітей і Айшат найстарша серед них. У 18 років вона очолила модний дім Firdaws, який у 2009 році створила її мати Медні Кадирова. Бренд робить закритий одяг для жінок із використанням елементів традиційних чеченських костюмів.

    У 2016 році Айшат вступила на економічний факультет Чеченського державного університету і в той же рік одружилася з сином близького друга її батька.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)
    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)

    Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво Чечнею своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду.

    У лютому цього року Firdaws проводив презентацію своєї колекції в Парижі — це був перший показ цього модного дому в Європі. Показ відбувався одночасно з Паризьким тижнем моди, але в його програму не входив. Захід пройшов під егідою фестивалю «Російські сезони», який організовували російський уряд і мінкульт.

    Раніше Кадиров призначив свого 23-річного племінника Хамзата міністром із фізичної культури та спорту.

    Ще один племінник, Ібрагім Закрієв, з 2018 по 2020 рік був мером міста Грозний, а у лютому 2020 року його призначили керівником адміністрації Кадирова.

    До слова, у вересні Рамзана Кадирова переобрали главою Чечні. ЦВК заявила про майже 100% підтримки.

    20 липня 2020 року США внесли Кадирова до списку санкцій за серйозні порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і його дочок Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до країни і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів.

    Теги: Росія Мінкульт міністр кадрові зміни Чечня Рамзан Кадиров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)