Міністром культури Чечні стала 22-річна донька Кадирова (фото)

Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво Чечнею своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду

Голова парламенту Чеченської Республіки заявив, що його племінниця Айшат Кадирова талановита і креативна керівниця

22-річну доньку Рамзана Кадирова Айшат призначили міністром культури Чечні. Про це повідомляє ДТРК «Грозний».

Голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов повідомив, що Айшат Кадирова талановита і креативна керівниця.

«Я впевнений, що на відповідальній посаді міністра культури Чеченської Республіки Айшат доб'ється ще більш значущих результатів у своїй діяльності і успішно впорається з поставленими завданнями. Від щирого серця бажаю дорогій Племінниці успіхів і удачі в роботі, реалізації намічених планів і нових ідей!», – написав Даудов в Instagram.

Нагадаємо, у 2020 році Кадиров призначив свою доньку заступницею міністра культури Чечні.

Того ж року Кадиров нагородив доньку Айшат медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою», щоб так подякувати їй за «розвиток національної культури та мистецтва».

Зазначимо, що у Кадирова 10 дітей і Айшат найстарша серед них. У 18 років вона очолила модний дім Firdaws, який у 2009 році створила її мати Медні Кадирова. Бренд робить закритий одяг для жінок із використанням елементів традиційних чеченських костюмів.

У 2016 році Айшат вступила на економічний факультет Чеченського державного університету і в той же рік одружилася з сином близького друга її батька.

Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво Чечнею своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду.

У лютому цього року Firdaws проводив презентацію своєї колекції в Парижі — це був перший показ цього модного дому в Європі. Показ відбувався одночасно з Паризьким тижнем моди, але в його програму не входив. Захід пройшов під егідою фестивалю «Російські сезони», який організовували російський уряд і мінкульт.

Раніше Кадиров призначив свого 23-річного племінника Хамзата міністром із фізичної культури та спорту.

Ще один племінник, Ібрагім Закрієв, з 2018 по 2020 рік був мером міста Грозний, а у лютому 2020 року його призначили керівником адміністрації Кадирова.

До слова, у вересні Рамзана Кадирова переобрали главою Чечні. ЦВК заявила про майже 100% підтримки.

20 липня 2020 року США внесли Кадирова до списку санкцій за серйозні порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і його дочок Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до країни і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів.