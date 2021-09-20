Кадирова переобрали главою Чечні. ЦВК заявила про майже 100% підтримки

Кадиров висувався від путінської партії «Єдина Росія»

Чинний глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров після обробки 100% протоколів набрав 99,7% голосів на виборах. За інформацією ЦВК Росії, його опоненти Халід Накаєв від КПРФ та Іса Хаджимурадов від партії «Справедлива Росія – За правду» отримали 0,12% і 0,15% голосів відповідно, повідомляє «Радіо Свобода».

Кадиров висувався від путінської партії «Єдина Росія». У червні цього року президент Росії Володимир Путін рекомендував йому знову обиратися керівником республіки.

Рамзан Кадиров очолює Чеченську республіку з 2007 року. За цей час правозахисники з Росії, США і Євросоюзу неодноразово відзначали катастрофічний стан із правами людини в регіоні. Є повідомлення позасудові страти на території Чечні і переслідування представників ЛГБТ. Кадиров і його оточення ці звинувачення на свою адресу відкидають.

20 липня 2020 року США внесли Кадирова до списку санкцій за серйозні порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову і його дочок Айшат і Каріну Кадирових. Санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до країни і ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів.

Зазначимо, російська влада фальсифікувала вибори, використовуючи дані мешканців ОРДЛО (відео).

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін

Раніше Східна правозахисна група повідомила, скільки мешканців ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми.

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