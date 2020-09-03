Кадиров призначив свою доньку заступницею міністра культури Чечні



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Рамзан Кадиров з донькою Айшат

Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво країною своїх родичів, Айшат перша з його 10 дітей, хто отримала керівну посаду

Лідер Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 21-річну доньку Айшат Кадирову першою заступницею міністра культури республіки.

Про це Кадиров повідомив у Telegram.

Він запевняє, що призначення Айшат — «зважене рішення», бо вона попри свій вік «має величезний досвід управління масштабними проєктами».

У березні цього року Кадиров навіть нагородив доньку медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою», щоб так подякувати їй за «розвиток національної культури та мистецтва».

Зазначимо, що у Кадирова 10 дітей і Айшат найстарша серед них. У 18 років вона очолила модний дім Firdaws, який у 2009 році створила її мати Медні Кадирова. Бренд робить закритий одяг для жінок із використанням елементів традиційних чеченських костюмів.

Як пише BBC, у 2016 році Айшат вступила на економічний факультет Чеченського державного університету і в той же рік одружилася з сином близького друга її батька.

Попри те, що Кадиров полюбляє призначати на керівництво країною своїх родичів, Айшат перша з його дітей, хто отримала керівну посаду.

У лютому цього року Firdaws проводив презентацію своєї колекції в Парижі — це був перший показ цього модного дому в Європі. Показ відбувався одночасно з Паризьким тижнем моди, але в його програму не входив. Захід пройшов під егідою фестивалю «Російські сезони», який організовували російський уряд і мінкульт.

Нагадаємо, у лютому цього року Кадиров призначив свого 23-річного племінника Хамзата міністром із фізичної культури та спорту.

Ще один племінник, Ібрагім Закрієв, з 2018 по 2020 рік був мером міста Грозний, а у лютому цього року його призначили керівником адміністрації Кадирова.