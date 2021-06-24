У нас дуже серйозні проблеми з безробіттям, - Кадиров

Кадиров поскаржився Путіну на серйозні соціально-економічні й фінансові проблеми на підконтрольній йому території

Грошей немає, працевлаштування для людей теж, але Путін все одно благословив Кадирова на нові «вибори»

Ввечері в середу 23 червня 2021 року російській президент Володимир Путін провів нараду зі своїм ставленником в окупованій Чечні Рамзаном Кадировим. Зустріч проходила в звичному останнім часом для правителя РФ бункерному режимі – в форматі онлайн. Пропущена цензурою стенограма їхньої бесіди є на сайті Кремля.

«Ви працюєте ефективно, зсередини ситуацію знаєте, тому я вважаю, що Вам потрібно йти на вибори і продовжити свою роботу. Я зі свого боку можу побажати Вам лише успіхів», – звернувся Путін до Кадирова.

«Готові виконати будь-який наказ, будь-які доручення», – погодився той з його пропозицією.

Вибори формального керівника Чечні відбудуться 19 вересня цього року, одночасно з голосуванням за депутатів Державної думи РФ.

Кадиров про проблеми Чечні. Серйозні й дуже серйозні, за його словами, проблеми

Разом з тим, Кадиров поскаржився Путіну на серйозні соціально-економічні й фінансові проблеми на підконтрольній йому території.

«У нас, так виходить, серйозні, проблемні питання з банківською системою: деякі з повагою ставляться, деякі йдуть до нас дуже важко. Тому якби Ви дали доручення і уряду, і банківській системі, щоб на нас подивилися не через бінокль, а з відкритими очима - ми прозорі для них. І я думаю, що в найближчому майбутньому з безробіттям – у нас, як ви знаєте, проблеми дуже серйозні, – це питання ми б мінімізували», – сказав Рамзан Кадиров.

Як вже передавав «Главком», директор прокремлівського пропагандистського телеканалу «Грозний» Чингіз Ахматов оприлюднив у себе в інстаграмі 16-хвилинне відео, в якому пообіцяв вбивати критиків і ворогів Кадирова.

Загарбана спершу російськими президентом Борисом Єльциним, а потім його наступником Володимиром Путіним Чеченська Республіка Ічкерія повністю підвладна клану Кадирова, якого Путін називає своїм «сином».

Нещодавно брат Кадирова став мером Грозного, племінник - місцевим міністром спорту, а його донька отримала посаду заступницею міністра культури Чечні.

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