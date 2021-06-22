Директор телебачення окупованої Чечні обіцяє вбивати критиків Кадирова

«Якщо когось треба вбити, того, хто заслуговує на смерть, то вб'ємо»

Директор прокремлівського пропагандистського телеканалу «Грозний» Чингіз Ахматов оприлюднив у себе в інстаграмі 16-хвилинне відео, в якому пообіцяв вбивати критиків і ворогів керівника Чечні Рамзана Кадирова.

Ахматов запевнив, що він завжди лишатиметься вірним «Рамзану Кадирову, сину Ахмата-Хаджі Кадирова».

«І якщо когось треба вбити, того, хто заслуговує на смерть, то вб'ємо. Якщо когось треба побити, то поб'ємо. Якщо потрібно буде сказати слово, то слово скажемо», - сказав пропагандист.

«Ворог Рамзана Кадирова є ворогом чеченського народу», - додав Чингіз Ахматов.

Загарбана спершу російськими президентом Борисом Єльциним, а потім його наступником Володимиром Путіним Чеченська Республіка Ічкерія повністю підвладна кланом Кадирова, якого Путін називає своїм «сином».

Нещодавно брат Кадирова став мером Грозного, а його донька стала заступницею міністра культури Чечні.

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