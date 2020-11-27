«Міс Білорусь-2008» втретє заарештували за участь у протестах

Ольга Хижинкова зараз перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську

За участь в марші 25 жовтня Ольгу Хижинкову засудили до 15 діб арешту

«Міс Білорусь-2008» Ольгу Хижинкову втретє заарештували за участь у протестах.

Про це повідомляє Tut.by.

Хижинкову, яка була прессекретаркою ФК «Динамо-Брест» і 2008 року перемогла на конкурсі «Міс Білорусь», затримали 8 листопада.

Вона провела три доби у СІЗО в очікуванні суду, її заарештували на 12 діб. 12 листопада дівчину засудили ще на 15 діб за участь в протестному марші 11 жовтня.

У четвер, 26 листопада, Хижинкову судили втретє. За участь в марші 25 жовтня її засудили до 15 діб арешту. За словами адвоката дівчини, покарання не буде додаватися до попередніх і вона пробуде в СІЗО до 11 грудня.

Хижинкова перебуває в ізоляторі на Окрестіна в Мінську з 8 листопада.

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Від початку протестів у Білорусі дівчина відкрито висловлювалася проти насильства. Через активну громадянську позицію їй довелося піти з Національної школи краси, де Хижинкова викладала дефіле.

До слова, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну.

Як відомо, після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.