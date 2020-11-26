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    Тихановська хоче відвідати Україну «найближчим часом». ЗМІ писали про відмову Києва від контактів з нею

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    Світлана Тихановська: Дата візиту поки не затверджена, але сподіваюся, що це буде найближчим часом - Тихановська хоче відвідати Україну «найближчим часом». ЗМІ писали про відмову Києва від контактів з нею
    Світлана Тихановська: Дата візиту поки не затверджена, але сподіваюся, що це буде найближчим часом
    Фото: Радіо Свобода

    Лідер білоруської опозиції розраховує на дружню зустріч у Києві

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка...Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо», – зазначила Тихановська.

    Лідер білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою. На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: «Ні, умов нам висувають, у нас буде дружня зустріч».

    21 листопада видання ZN.ua повідомило, що офіційний Київ відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські погляди. 

    Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначали: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

    «Тихановська, Колеснікова та інші займають проросійську позицію з важливих для нашої країни питань ... І чого ми досягаємо, розвиваючи з ними контакти? Особливо якщо Лукашенко і далі зберігає владу?», – запитували співрозмовники видання.

    Лідер опозиції Білорусі Тихановська, яка наразі перебуває у Литві, раніше озвучувала загальноприйняту в Білорусі позицію про те, що Крим де-юре український, а де-факто російський.

    Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від неї чітку позиції щодо статусу Криму.

    У листопаді Тихановська заявила, що трактує приналежність Криму з точки зору міжнародного права.

    «Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні», – зазначила Тихановська.

    Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Теги: МЗС Білорусь Україна Дмитро Кулеба Світлана Тихановська
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