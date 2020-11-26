Тихановська хоче відвідати Україну «найближчим часом». ЗМІ писали про відмову Києва від контактів з нею

Світлана Тихановська: Дата візиту поки не затверджена, але сподіваюся, що це буде найближчим часом

Лідер білоруської опозиції розраховує на дружню зустріч у Києві

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка...Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо», – зазначила Тихановська.

Лідер білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою. На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: «Ні, умов нам висувають, у нас буде дружня зустріч».

21 листопада видання ZN.ua повідомило, що офіційний Київ відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські погляди.

Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначали: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

«Тихановська, Колеснікова та інші займають проросійську позицію з важливих для нашої країни питань ... І чого ми досягаємо, розвиваючи з ними контакти? Особливо якщо Лукашенко і далі зберігає владу?», – запитували співрозмовники видання.

Лідер опозиції Білорусі Тихановська, яка наразі перебуває у Литві, раніше озвучувала загальноприйняту в Білорусі позицію про те, що Крим де-юре український, а де-факто російський.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від неї чітку позиції щодо статусу Криму.

У листопаді Тихановська заявила, що трактує приналежність Криму з точки зору міжнародного права.

«Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні», – зазначила Тихановська.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.