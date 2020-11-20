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    У світі

    Проти Білорусі ввели санкції ще сім країн

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    У&nbsp;&laquo;чорному списку&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;55 вірних прихильників режиму Лукашенка, включаючи його самого - Проти Білорусі ввели санкції ще сім країн
    У «чорному списку» – 55 вірних прихильників режиму Лукашенка, включаючи його самого

    Особам з «чорного списку» заборонений в'їзд на територію Євросоюзу

    Сім країн-партнерів ЄС приєдналися до санкцій щодо влади Білорусі, введених у зв'язку з «фальсифікацією виборів і порушенням прав людини», пише ТАСС, посилаючись на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, поширену в п'ятницю, 20 листопада, в Брюсселі.

    Так, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.

    «Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його», – йдеться в заяві Борреля.

    Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У «чорному списку» перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

    До слова, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі.

    Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

    Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

    Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

    Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

    Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.

    Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Теги: Білорусь ЄС санкції Україна
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