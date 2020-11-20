Проти Білорусі ввели санкції ще сім країн

У «чорному списку» – 55 вірних прихильників режиму Лукашенка, включаючи його самого

Особам з «чорного списку» заборонений в'їзд на територію Євросоюзу

Сім країн-партнерів ЄС приєдналися до санкцій щодо влади Білорусі, введених у зв'язку з «фальсифікацією виборів і порушенням прав людини», пише ТАСС, посилаючись на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, поширену в п'ятницю, 20 листопада, в Брюсселі.

Так, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.

«Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його», – йдеться в заяві Борреля.

Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У «чорному списку» перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

До слова, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.

Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.