Проти Білорусі ввели санкції ще сім країн
Особам з «чорного списку» заборонений в'їзд на територію Євросоюзу
Сім країн-партнерів ЄС приєдналися до санкцій щодо влади Білорусі, введених у зв'язку з «фальсифікацією виборів і порушенням прав людини», пише ТАСС, посилаючись на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, поширену в п'ятницю, 20 листопада, в Брюсселі.
Так, до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.
«Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його», – йдеться в заяві Борреля.
Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У «чорному списку» перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.
До слова, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі.
Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.
Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.
12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста
Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.
Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.
7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.
Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.
Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.