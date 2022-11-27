Місто у Бєлгородській області РФ залишилася без електрики: що трапилося

Влада прикордонного з Україною російського регіону повідомила про проблеми з електропостачанням

В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії пошкоджено лінії електропередачі через нібито обстріли з боку України. Частина міста залишилася без води та енергопостачання. Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання», – йдеться в повідомленні.

За словами посадовця, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії, перезапускають насосні станції водопостачання.

Нагадаємо, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород прогриміли вибухи, після чого виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.

До слова, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту». Через напружену обстановку в регіоні, зокрема, великої кількості обстрілів, місцева влада готується до різних варіантів, тому, починаючи з квітня, займається зміцненням кордонів в рамках своїх повноважень. Йдеться про облаштування системи оборонних споруд з дерев'яних засік, що застосовувалася з X століття у Київській Русі і отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях на південних і східних кордонах Російського царства для захисту від кримсько-ногайських набігів, а також як опору при наступі на противника.