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Місто у Бєлгородській області РФ залишилася без електрики: що трапилося

Надія Клочко
glavcom.ua
Місто у Бєлгородській області РФ залишилася без електрики: що трапилося
Російське місто Шебекіно відчуває на собі наслідки війни
фото ілюстраційне

Влада прикордонного з Україною російського регіону повідомила про проблеми з електропостачанням

В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії пошкоджено лінії електропередачі через нібито обстріли з боку України. Частина міста залишилася без води та енергопостачання. Про це повідомив у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання», – йдеться в повідомленні.

За словами посадовця, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії, перезапускають насосні станції водопостачання.

Місто у Бєлгородській області РФ залишилася без електрики: що трапилося фото 1

Нагадаємо, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород прогриміли вибухи, після чого виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.

Зазначимо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області. 

До слова, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту». Через напружену обстановку в регіоні, зокрема, великої кількості обстрілів, місцева влада готується до різних варіантів, тому, починаючи з квітня, займається зміцненням кордонів в рамках своїх повноважень. Йдеться про облаштування системи оборонних споруд з дерев'яних засік, що застосовувалася з X століття у Київській Русі і отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях на південних і східних кордонах Російського царства для захисту від кримсько-ногайських набігів, а також як опору при наступі на противника.

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Теги: росія війна Бєлгород

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