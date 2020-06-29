Митницю Киргизстану запідозрили в причетності до виведення з країни сотень мільйонів доларів



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Після журналістського розслідування фіскальні органи Киргизстану виявили, що при незаконному переказі грошей не був сплачений податок на суму понад $86,5 млн

Журналісти-розслідувачі опублікували скандальні документи

Сотні злитих у ЗМІ фінансових документів на тлі корупційного скандалу в Киргизстані демонструють, як протягом декількох років із країни виводилися сотні мільйонів доларів, пов’язаних із маловідомою логістичною мережею. Про це пише «Радіо Свобода».

Документи, опубліковані 29 червня в рамках спільного розслідування Радіо Азаттик (Киргизька редакція Радіо Свобода), Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і киргизького новинного порталу Kloop, журналісти отримали ще минулого року від Аєркена Саймаіті, китайсько-киргизького підприємця, згодом застреленого в Стамбулі 10 листопада.

Після смерті Саймаіті Радіо Азаттик, OCCRP і киргизький новинний портал Kloop опублікували перше розслідування, засноване на переданих їм документах і власних незалежних джерелах.

Розслідування показало, що колишній заступник голови митної служби Киргизстану Раімбек Матраімов, ймовірно, пов’язаний із корупційною мережею, для якої Саймаіті виводив гроші за кордон.

Матраімов і його родичі заперечують будь-який зв’язок з Саймаіті і корупційними схемами і подали позов про наклеп.

У новій порції документів Саймаіті, опублікованих 29 червня, містяться дані про грошові перекази, особисті бухгалтерські книги, електронні таблиці і фіктивні, за його словами, договори, за якими виводилися сотні мільйонів доларів в Німеччину, ОАЕ, Велику Британію, США й інші країни.

Значна частина грошей, які фігурують в цих документах, відправлені компаніям і сім’ї Хабібули Абдукадира, малопублічного уйгурського підприємця з казахським громадянством, який побудував непрозорі логістичні та девелоперські компанії в Центральній Азії, Європі, ОАЕ і США.

На момент публікації розслідування в листопаді Абдукадир був практично невідомий широкому загалу.

Публікація документів Саймаіті відбувається одночасно з виходом нових двох розслідувань, проведених спільно з Bellingcat, і заснованих на даних, наданих убитим бізнесменом.

В одному з них розкриваються особистості раніше невідомих спонсорів благодійного фонду Матраімових, в який, за словами Саймаіті, сам він перекладав гроші у вигляді хабаря за посередницькі послуги і заступництво митної служби Киргизстану. Матраімові відкидають це звинувачення.

У цьому розслідуванні показується зв’язок цих спонсорів із Саймаіті на підставі документів, які він передав до свого вбивства.

Друге розслідування вивчає долю понад мільйона доларів, які, як стверджував Саймаіті, він перевів у Велику Британію для покупки розкішної квартири для Матраімова, – його сім’я відома марнотратним способом життя, який складно пов’язати з доходами, які він отримував на держслужбі.

Сім’ї Матраімова і Абдукадира не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ці розслідування. Радниця брата Раімбек Матраімова, депутата парламенту Іскендера Матраімова, попросила більше часу для коментаря, але не відповіла до виходу публікації.

18 червня киргизькі депутати схвалили висновок парламентської комісії про те, що держава не мала відношення до 932 мільйонів доларів, які, за даними розслідувачів, Саймаіті перевів за кордон.

Проте після журналістського розслідування фіскальні органи Киргизстану виявили, що при переказі цих грошей не був сплачений податок на суму понад 6,5 млрд сомів ($86,5 млн).

Критики цього рішення комісії кажуть, що вона недостатньо вивчила дані про корупцію, які містяться в розслідуваннях Радіо Азаттик, OCCRP і Kloop, опублікованих у листопаді після вбивства Саймаіті.

У червні Державний комітет національної безпеки Киргизстану заявив, що журналіст киргизької служби Радіо Свобода підозрюється в отриманні грошей від Саймаіті, проте не надав ніяких доказів, крім свідчень двох осіб, один з яких – колишній дипломат, який зараз перебуває під вартою за звинуваченням у зловживанні службовим становищем.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода рішуче відкинуло ці заяви.

Колишній президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявляв, що це «ймовірно, є черговою спробою реваншу по відношенню до журналістів з боку корупціонерів, які захищають свої багатства і владу».

Раніше повідомлялося, що колишнього президента Киргизстану засудили до 11 років в’язниці.