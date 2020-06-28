У міськраді Харкова «наварили» 800 тис. грн на освітленні житлових будинків



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Комерційна структура, відповідно до умов договору, проводила роботи з освітлення багатоповерхових житлових будинків Харкова за рахунок коштів місцевого бюджету Фото: Василь Голосний і пресслужба прокуратури Харківської області

До складу злочинного угруповання посадовців входили заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради, директор та власник приватної фірми – переможця публічних закупівель

Заступнику директора департаменту Харківської міської ради у суботу, 27 червня 2020 року, повідомлено про підозру за розтрату понад 800 тис. грн державних коштів.

Посадовець разом із керівництвом комерційної структури організували «схему» із розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків. Злочинну діяльність групи посадовців викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Харківської області, повідомляє пресслужба відомства.

Поліцейські встановили, що до складу злочинного угруповання посадовців входили заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради, директор та власник приватної фірми – переможця публічних закупівель.

Комерційна структура, відповідно до умов договору, проводила роботи з освітлення багатоповерхових житлових будинків Харкова за рахунок коштів місцевого бюджету. Проте чиновник вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів та вартості поставлених матеріалів та виконаних робіт з освітлення багатоквартирних житлових будинків міста.

Наразі заступникові директора департаменту Харківської міської ради, директору фірми та її фактичному власникові повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.