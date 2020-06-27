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    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів

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    Вважається, що чорні діаманти здобули популярність відносно недавно і вже стали одними з найбільш затребуваних у світі - Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Вважається, що чорні діаманти здобули популярність відносно недавно і вже стали одними з найбільш затребуваних у світі
    Фото пресслужби Київської митниці

    Діаманти намагалися переправити під виглядом синтетичних камінчиків символічною вартістю $8

    Київською митницею виявлено спробу переслати з Індії в Україну партію чорних діамантів загальною вагою 90,32 карати під виглядом синтетичних камінчиків символічною вартістю $8, – повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Митники вирішили ретельніше перевірити міжнародне експрес-відправлення з п’ятнадцятьма пакетиками з обробленим камінням чорного кольору розміром від 1,0 до 8,0 мм, і за допомогою детектора дорогоцінного каміння Presidium виявили, що каміння є діамантами.

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    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Київські митники запобігли вивезенню з України рідкісних чорних діамантів
    Фото пресслужби Київської митниці

    Дану інформацію попередньо підтвердили митникам і фахівці Державного гемологічного центру.

    Складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

    Діаманти вилучено до винесення судом рішення у справі.

    На виявлені камені чекає остаточна експертиза. Їх вартість також буде встановлено додатково.

    За наявною інформацією, вартість каменів розміром 8 мм в Індії, де вартість діамантів найнижча в світі, коливається від 1 до 3 тисяч доларів. В Європі чорні діаманти коштують значно дорожче.

    Вважається, що чорні діаманти здобули популярність відносно недавно і вже стали одними з найбільш затребуваних у світі.

    Нагадаємо, київськими митниками зафіксовано спробу ввезення з Німеччини на адресу столичного підприємства енергозберігаючих ковдр з приховуванням від митного контролю.

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