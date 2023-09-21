Скільки живе росіянин від отримання повістки до похорону: шокуючі результати дослідження

Майже в кожному регіоні Росії вже поховали принаймні одного чоловіка, якого призвали на війну за повісткою

Російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через 4,5 місяці, а багато з них провели на передовій лише кілька днів. Про це повідомляють російське інтернет-видання «Важные истории» і волонтери Conflict Intelligence Team.

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Рік тому Володимир Путін оголосив про початок «часткової мобілізації», під час якої на війну було відправлено понад 300 тисяч росіян. Російська влада протягом року ні разу не повідомляла про кількість загиблих мобілізованих росіян. Проте, як зазначають російські журналісти, повідомлення про смерть з'являються кожного дня по всій країні. Від отримання повістки до похорону – менше року.

Скільки прожили мобілізовані на фронті

Швидка смерть мобілізованих – не рідкість. Протягом першого місяця після мобілізації загинули принаймні 130 людей. Кожнен п'ятий мобілізований не прожив навіть двох місяців. В середньому вони гинули через 4,5 місяці на війні.

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За словами аналітиків з CIT, на тривалість життя після мобілізації та відправки на фронт вплинула інтенсивність бойових дій. Частина з мобілізованих росіян вже восени потрапила в м'ясорубку в районі Сватового та Кремінної.

Із загиблих протягом першого року на фронті більше 11 місяців прожили лише одиниці. У списку журналістів «Важные истории» таких – чотири особи.

Вік загиблих мобілізованих росіян

Типовий вік загиблих мобілізованих в середньому – 33 роки. Мобілізація найбільше вдарила по чоловіках за 30 – більше половини загиблих були у віці від 30 до 45 років.

Кожному десятому загиблому мобілізованому було менше 25 років. Наймолодшому було 19 років. Найстаршому – 62.

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Де найбільше помирали росіяни

За весь час війни обстріл ПТУ в Макіївці є найбільш відомою втратою російської армії (139 загиблих), але для мобілізованих це не єдиний випадок. Через місяць після початку мобілізації – 24 жовтня 2022 року – 47 мобілізованих, які служили в 255-му полку загинули разом під обстрілом в районі Нової Каховки в Херсонській області.

Найбільші втрати серед мобілізованих росіян восени та взимку були на напрямку Куп'янськ – Сватове – Кремінна в Луганській області. За рік з моменту оголошення мобілізації там загинуло понад 250 людей.

Приблизно 100 осіб загинуло за рік з моменту початку мобілізації в районі Донецька. Більше 30 мобілізованих загинули під Вугледаром, а 24 людини зі списку під Макіївкою.