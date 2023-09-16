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Мобілізаю в РФ притримали до «виборів» Путіна

glavcom.ua
Багато росіян йде воювати заради грошей
колаж: glavcom.ua

РосЗМІ отримали з Кремля вказівку якнайменше висвітлювати тему нової хвилі мобілізації

Цікаві новини надходять з російського мобілізаційного фронту. На Східному економічному форумі Путін уникнув відповіді на питання про можливість додаткової мобілізації. Замість цього він почав розповідати про те, що щодня 1000-1500 осіб підписують контракти з МО. «І мужики наші російські, розуміючи, що на них чекає, йдуть свідомо і добровільно», – маніакально тішився він.

Мобілізаю в РФ притримали до «виборів» Путіна фото 1

Насправді, про «добровільно» Путін, звичайно, збрехав. Якби він не завалив «мужиків» грошима (яких вони і за 20 років не зароблять), верховному головнокомандувачу довелося б самому воювати з Україною «в ім'я інтересів батьківщини».

Але цікавий медійний аспект цієї історії. Раніше чи не головним ньюсмейкером з нагнітання мобілізаційного жаху був голова комітету Держдуми з питань оборони генерал Картаполов. (Одним з останніх його «хітів» став липневий – про те, що «нижню межу призовного віку вирішено залишити на 18 років, тому що дуже багато хлопців хоче піти служити саме у цьому віці»). Але останнім часом і від нього ні пари з вуст. Так само як і з боку пропагандистів.

Схоже, росЗМІ дійсно отримали з Кремля вказівку якнайменше висвітлювати чутки про другу хвилю гібридної мобілізації. І навіть не публікувати офіційні спростування панічних чуток (якщо вони з'являться).

Працівник одного з прокремлівських видань пояснив «Медузі», що такі коментарі набирають велику кількість переглядів, і багато людей дізнаються про фейки саме з них: «А як у Росії вважається – якщо влада щось спростовує, значить точно буде». Замість новин із коментарями про мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам працювати над новинами про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно.

Пояснення заміни мобілізаційного питання на контрактне просте: напередодні своїх березневих перевиборів підвищена «тривожність» власних мужиків та їхніх сімей Путіну не потрібна. І вони підуть голосувати проти нього або взагалі не підуть. А ЦВК поставлене завдання забезпечити чи не рекордні показники «народної підтримки» за всі часи перебування Путіна при владі. Тож наразі саме ця мета – головна. А ось що буде після 17 березня, залишається тільки здогадуватися. Але таку кількість каральних «патронів» поспіхом не даремно заряджали у мобілізаційну рушницю. І в потрібний час Путін зніме її зі стіни. А тих, хто не згоден – приставлять до стінки.

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Теги: мобілізація росія путін

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