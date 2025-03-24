Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молодість триває довше: ВООЗ змінила вікову класифікацію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Молодість триває довше: ВООЗ змінила вікову класифікацію
Молодість триває до 45 років
фото: Уніан

Через демографічне старіння людства доводиться переглядати вікові межі

Всесвітня організація охорони здоров'я переглянула вікову класифікацію, продовживши період молодості до 45 років. Про це 24 березня повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова, інформує «Главком».

Як пояснила Лібанова, через демографічне старіння людства доводиться переглядати вікові межі.

«Якщо подивитися на градації, запропоновані ВООЗ, то молодість триває до 45 років, середній вік – до 60, похилий – до 75, старечий – до 90, а після 90 років люди належать до категорії довгожителів», –зазначила вона.

За її словами, такі зміни можуть мати вплив на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах.

Нагадаємо, за останні сто років швидкість когнітивного старіння людей значно знизилася. Про це заявили експерти ВООЗ та міжнародний колектив медиків Колумбійського університету (Нью-Йорк), пише Nature.

Вчені вважають, що це пов'язано з покращенням освіти та якості медицини, а також дієтою.

«Ми були вражені тим, наскільки серйозними були ці покращення, особливо якщо порівнювати людей, які народилися після завершення Другої світової війни з попередніми поколіннями людей. Може навіть звернути цей тренд», – заявив професор Колумбійського університету Джон Бірд.

Дані для аналізу збиралися в Британії та Китаї в рамках проєктів ELSA та CHARLS, спрямованих на довгострокове та всебічне вивчення процесу старіння, у тому числі й згасання когнітивних здібностей. Загалом у цих ініціативах взяло участь понад 26 тис. літніх китайців та британців віком від 60 років і старших, за чиїм здоров'ям вчені спостерігали протягом кількох десятиліть.

Раніше в Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг. Про це повідомили у пресслужбі «Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-Франківської обласної ради».

Теги: ВООЗ Елла Лібанова молодість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Задоволеність життям впала серед молоді за останнє десятиліття, а особливо у жінок
Молодість – не найщасливіший час у житті? Соціологи спростували міф
5 березня, 15:27
Олексій Богданович: Моя дружина мене спонукає, каже, що треба омолоджуватися, робити якісь масажі
Народний артист Богданович розказав, як дружина спонукає його омолоджуватися
10 березня, 17:01
На Європейський регіон припала третина всіх випадків кору у світі
У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за понад чверть століття
14 березня, 11:01

Соціум

Молодість триває довше: ВООЗ змінила вікову класифікацію
Молодість триває довше: ВООЗ змінила вікову класифікацію
Команда Трампа випадково додала журналіста до секретного чату, де обговорювали удари по Ємену
Команда Трампа випадково додала журналіста до секретного чату, де обговорювали удари по Ємену
На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака
На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака
Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі
Експрокурорку США, яка розслідувала російські злочини, знайдено мертвою: всі деталі
Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію
Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію
У центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі
У центрі Москви сталася масштабна пожежа в елітному житловому комплексі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
27K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
15K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
12K
Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду
6331
Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Сьогодні, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua