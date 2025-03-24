Молодість триває довше: ВООЗ змінила вікову класифікацію

Через демографічне старіння людства доводиться переглядати вікові межі

Всесвітня організація охорони здоров'я переглянула вікову класифікацію, продовживши період молодості до 45 років. Про це 24 березня повідомила директорка Інституту демографії Елла Лібанова, інформує «Главком».

Як пояснила Лібанова, через демографічне старіння людства доводиться переглядати вікові межі.

«Якщо подивитися на градації, запропоновані ВООЗ, то молодість триває до 45 років, середній вік – до 60, похилий – до 75, старечий – до 90, а після 90 років люди належать до категорії довгожителів», –зазначила вона.

За її словами, такі зміни можуть мати вплив на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах.

Нагадаємо, за останні сто років швидкість когнітивного старіння людей значно знизилася. Про це заявили експерти ВООЗ та міжнародний колектив медиків Колумбійського університету (Нью-Йорк), пише Nature.

Вчені вважають, що це пов'язано з покращенням освіти та якості медицини, а також дієтою.

«Ми були вражені тим, наскільки серйозними були ці покращення, особливо якщо порівнювати людей, які народилися після завершення Другої світової війни з попередніми поколіннями людей. Може навіть звернути цей тренд», – заявив професор Колумбійського університету Джон Бірд.

Дані для аналізу збиралися в Британії та Китаї в рамках проєктів ELSA та CHARLS, спрямованих на довгострокове та всебічне вивчення процесу старіння, у тому числі й згасання когнітивних здібностей. Загалом у цих ініціативах взяло участь понад 26 тис. літніх китайців та британців віком від 60 років і старших, за чиїм здоров'ям вчені спостерігали протягом кількох десятиліть.

Раніше в Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг. Про це повідомили у пресслужбі «Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-Франківської обласної ради».