Народний артист Богданович розказав, як дружина спонукає його омолоджуватися

Олексій Богданович: Моя дружина мене спонукає, каже, що треба омолоджуватися, робити якісь масажі

«Хотілось би продовжити свій акторський вік, але на пластику не піду – боюся»

61-річний Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та український актор театру і кіно Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Про це актор розповів в інтерв'ю «Главкому».

Олексій Богданович зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання актор сприймає поки що без паніки.

«Звичайно, хотілось би, звісно, продовжити цей, як я сказав, термін середнього віку, але природа бере своє. Хочеш ти, не хочеш, а розумієш, що від цього не втечеш. Здається, Любов Орлова казала, коли їй виповнилося 37, сказала: «Мені тепер буде 37, і ані днем більше». Але це – жінка, а у жінок інша психологія. Моя дружина мене спонукає, каже, що треба омолоджуватися, робити якісь масажі… вона радить зробити блефаропластику», – розповів Богданович.

Блефаропластика – операція зі зміни форми повік, розрізу очей. Цей вид оперативного втручання передбачає видалення надлишків шкірного покриву та жирових утворень.

Народний артист України підкреслив, що боїться операцій: «Боюсь, що то вже буду не я. Хіба що потрапити до дуже хорошого лікаря. Але зараз тільки лінивий не займається пластичними операціями, а довірити своє обличчя будь-кому…».

Актор також поділився своїм ставленням до критики щодо віку акторів, які виконують молоді ролі. Богданович зазначив, що в молодості подібні зауваження його зачіпали, але з часом він навчився не перейматися через негативні коментарі.

«По молодості будь-яке уразливе слово або погляд на мою адресу болісно сприймалися. А потім я зрозумів одну просту істину: той, хто критикує, – людина свята? Вона не має вад? Ні? Чому я тоді маю переживати через те, що сказала ця людина?..», – зауважив артист.

На запитання, чи не забагато для вистави «Весілля Фігаро» майже 20 років на сцені театру Франка, Олексій Богданович відповів:

«Це складне питання. У «Приборканні норовливої» я грав 23 роки. Багато це чи мало? Багато. Я кілька разів ходив до адміністрації та просив зняти цю виставу. Але оскільки це комедія, вистава користувалася попитом, і мені казали «ну пограй ще трошки…».

А там є момент, коли мій герой каже Катарині «для тебе молодий я ще…», а вона відповідає «та вже прив’ялий…». І от ніколи не було реакції на ці слова, але коли я грав востаннє, в залі почулося «хі-хі-хі». Пішов я до адміністратора і кажу: «Сміється публіка». А він: «Так це ж комедія!». Я: «Та не там сміються! З мого віку сміються…». Я сприйняв це як сміх не над Петруччо, а над Богдановичем. Бо мені тоді було вже добре за 50… Тож я сказав, що більше грати не буду. І не грав. А «Весілля Фігаро» ще тримається. Звідти мені поки не дають піти».

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