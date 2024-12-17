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Лікарі в Івано-Франківську видалили жінці пухлину вагою в 17 кг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Лікарі в Івано-Франківську видалили жінці пухлину вагою в 17 кг
Пацієнтку прооперували команда фахівців у складі хірургів-онкологів, гінекологів та анестезіологів
фото з відкритих джерел

У жінки стався рецидив хвороби після 10 років ремісії

А Івано-Франківську провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг. Про це повідомили у пресслужбі «Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-Франківської обласної ради».

Зазначається, що у жінки стався рецидив хвороби після 10 років ремісії.

«Лейоміосаркома тіла матки – агресивне і рідкісне захворювання, що становить близько 1% усіх злоякісних новоутворень матки. Цей випадок привертає особливу увагу завдяки тривалому періоду без рецидиву та успішному хірургічному втручанню після 10 років ремісії», – пояснюють лікарі.

Лікарі в Івано-Франківську видалили жінці пухлину вагою в 17 кг фото 1

Пацієнтку прооперували команда фахівців у складі хірургів-онкологів, гінекологів та анестезіологів. Вони провели операцію тіла матки з додатками, оментектомію, біопсію заочеревинних та тазових лімфатичних вузлів. Пацієнтку в задовільному стані виписали зі стаціонару на четверту добу.

Раніше повідомлялося, що команді лікарів «Охматдиту» у Львові вдалося врятувати 3-річну Вікторію, яка перебувала у вкрай важкому стані через пневмопіоторакс та пневмонію. 

Дівчинка потрапила до шпиталю із двобічною полісегментарною пневмонією. Спершу вона перебувала на кисневій масці, згодом – на високопотоковій осциляції киснем через канюлі. Стан дитини різко погіршувався. За кілька годин після госпіталізації медики перевели Віку на ШВЛ (штучну вентиляцію легень).

На ШВЛ дитина була 4 дні. Стан ускладнився, з’явився пневмоторакс. Лікарі зробили дренування та перевели пацієнтку на високочастотний осцилограф, щоб максимально тримати легеню відкритою. Далі фахівці терміново почали шукати апарат ЕКМО, оскільки у Центрі такого обладнання немає.

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Теги: здоров'я лікар Івано-Франківщина лікарня Івано-Франківськ дитина

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