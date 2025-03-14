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У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за понад чверть століття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Європі зафіксовано найбільшу кількість випадків кору за понад чверть століття
На Європейський регіон припала третина всіх випадків кору у світі
фото з відкритих джерел

Торік в Європі було зареєстровано понад 127 тис. випадків кору

Кількість випадків захворювання на кір у європейському регіоні минулого року подвоїлася і досягла найвищого рівня з 1997 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Спільний аналіз Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ, проведений у 53 країнах, показав, що в Європі у 2024 році було зареєстровано понад 127 тис. випадків кору – це найвищий показник із 1997 року. Понад 40% випадків захворювань, зареєстрованих у Європі та Центральній Азії, припадає на дітей віком до п'яти років.

З 1997 року захворюваність на кір знижувалася, але у 2018-2019 роках тенденція змінилася, а у 2023-2024 роках кількість випадків захворювання значно зросла «через зниження охоплення імунізацією під час пандемії COVID-19».

На Європейський регіон припала третина всіх випадків кору у світі у 2024 році. У цьому регіоні найбільше випадків було зафіксовано в Румунії – 30,7 тис., а також у Казахстані – 28,1 тис.

Останнім часом у США було два випадки смерті від кору, хоча хвороба вважалася «ліквідованою» ще у 2000 році. Причиною недавнього спалаху захворювання вважають зниження рівня вакцинації.

Нагадаємо, друге щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) перенесено з шести років на чотири з епідеміологічних міркувань.

До слова, Кабінет міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках.

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Теги: ВООЗ Європа хвороба кір епідемія

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