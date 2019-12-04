В Одесі оголосили траур через смертельну пожежу у коледжі документ



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Мер Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі створений міський оперативний штаб після пожежі у коледжі

5 та 6 грудня в Одесі буде траур

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив дводенний траур через пожежу в Одеському коледжі, внаслідок якої загинула 17-річна дівчина та постраждали 26 осіб.

Про це Геннадій Труханов написав у Facebook

«Відповідно до статті 42 («Повноваження сільського, селищного, міського голови» – ред.) закону «Про місцеве самоврядування» оголосити 5,6 грудня 2019 року днями трауру в місті Одеса», - йдеться у тексті розпорядження.

Мер також повідомив, що в Одесі створений міський оперативний штаб.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.