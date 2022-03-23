Польща виявила 45 шпигунів у російському посольстві

Польське Агентство внутрішньої безпеки виявило майже півсотні російських шпигунів, які ховалися за дипломатичними паспортами у посольстві Росії

Майже півсотні російських дипломатів у Польщі можуть оголосити персонами нон-грата і вислати з країни

Голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві. Про це пише пресслужба польського уряду.

За інформацією Агентства, ці люди є насправді працівниками російських спецслужб, що працюють у Польщі під прикриттям дипломатичного статусу. Цим вони порушують польське законодавство та положення Віденської конвенції, яка прямо забороняє використовувати статус дипломата для ведення розвідувальної діяльності.

Матеріали Агентства внутрішньої безпеки доводять, що діяльність цих осіб, офіцерів російських спецслужб та людей, пов’язаних з ними, спрямовані проти стабільності Польщі та її партнерів на міжнародній арені, складають загрозу національним інтересам та безпеці країни.

Крім того, як мінімум один із «дипломатів», вказаних у списку, за інформацією польських спецслужб, є причетним до справи про шпигунство на користь Росії громадянина Польщі, затриманого 17 березня поточного року.

Тому очільник Агентства звернувся до міністерства закордонних справ із проханням ухвалити рішення про термінову депортацію з території Польщі усіх осіб, вказаних у списку.

Російського посла у зв’язку з цією історією викликали до міністерства закордонних справ Польщі.

У Росії вже відреагували на цю заяву польських спецслужб. Одіозна речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла, що відповідь на майбутню депортацію російських «дипломатів» буде надано відповідну. Втім, у чому полягатиме «відповідність» відповіді Росії, Захарова не пояснила.

Нагадаємо, що 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.