Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів

Російським дипломатам надано 72-годинний термін для виїзду з країни

Республіка Болгарія, за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим, у п'ятницю оголосила десять російських дипломатів персонами нон грата. Про це повідомляє сайт зовнішньополітичного відомства країни.

Заступник глави МЗС Васил Георгієв поінформував про це російську пані посла Елеонору Митрофанову. Російським дипломатам надано 72-годинний термін для виїзду з країни.

За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Росії здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Нагадаємо, посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова пригрозила, що поставки зброї в Україну не матимуть позитивного впливу на діалог між Софією і Москвою.