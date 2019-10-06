ЗМІ дізналися, хто спонукав Трампа подзвонити Зеленському



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Дональд Трамп та міністр енергетики США Рік Перрі

«Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка Перрі», - розповів однопартійцям президент США

Президент США Дональд Трамп заявив республіканцям в Палаті представників Конгресу США, що не хотів проводити в липні телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, і погодився на бесіду тільки на наполегливе прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерела, знайомі зі змістом закритої телефонної бесіди Трампа і його однопартійців.

«Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити (Зеленському, ред). Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зрідження природного газу», - цитує Трампа джерело порталу.

Говорячи про главу міненерго США, за даними Axios, глава Білого дому додав: «Більше (інформації) з цього приводу з'явиться в найближчі кілька днів».

В іншому ж глава вашингтонської адміністрації повторював те ж саме, що і заявляв публічно. Так, він називав дзвінок бездоганним і підкреслював, що не зробив нічого поганого під час бесіди.

ЗМІ припускає, що президент прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі, який, за даними видання, має намір покинути свій пост в листопаді.

Напередодні ЗМІ повідомили, що міністр енергетики США Рік Перрі закликав президента України Володимира Зеленського включити громадян США в керівництво НАК «Нафтогаз України».

Зауважимо, що Перрі був присутній на інавгурації Зеленського в Києві замість віцепрезидента США Майка Пенса і відвідував Київ у липні поточного року.

Нагадаємо, в розсекреченій скарзі йдеться, що Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського.

Раніше розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня.