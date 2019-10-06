Засудженого за переписку в соцмережі кримчанина етапували в РФ
Засуджений до шести років ув’язнення житель Євпаторії Євген Каракашев
Каракашева помістили в колонію №3 селища Кам'янка Кабардино-Балкарської республіки РФ
Засудженого до шести років ув’язнення за переписку в соцмережі «ВКонтакте» жителя Євпаторії Євгена Каракашева етапували з окупованого Криму до Росії.
Про це повідомляє проєкт «Ґрати» із посиланням на родичів засудженого.
«Каракашева, засудженого російським судом до шести років позбавлення волі за обвинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності в переписці у «ВКонтакте», етаповано в колонію в Кабардино-Балкарії», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Каракашева помістили в колонію №3 селища Кам'янка Чегемського району Кабардино-Балкарської республіки РФ ще 19 вересня, але відомо про це стало тільки зараз.
Нагадаємо, навесні Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Євгенія Каракашева до шести років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.
До слова, засуджених у «справі українських диверсантів» політв'язнів Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.