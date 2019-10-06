Засудженого за переписку в соцмережі кримчанина етапували в РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засуджений до шести років ув’язнення житель Євпаторії Євген Каракашев Фото: Крим.Реалії

Каракашева помістили в колонію №3 селища Кам'янка Кабардино-Балкарської республіки РФ

Засудженого до шести років ув’язнення за переписку в соцмережі «ВКонтакте» жителя Євпаторії Євгена Каракашева етапували з окупованого Криму до Росії.

Про це повідомляє проєкт «Ґрати» із посиланням на родичів засудженого.

«Каракашева, засудженого російським судом до шести років позбавлення волі за обвинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності в переписці у «ВКонтакте», етаповано в колонію в Кабардино-Балкарії», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Каракашева помістили в колонію №3 селища Кам'янка Чегемського району Кабардино-Балкарської республіки РФ ще 19 вересня, але відомо про це стало тільки зараз.

Нагадаємо, навесні Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Євгенія Каракашева до шести років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.

До слова, засуджених у «справі українських диверсантів» політв'язнів Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.