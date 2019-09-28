США обіцяють нові санкції щодо Венесуели, які торкнуться Куби



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Наступний раунд санкцій, швидше за все, буде зосереджений на «все більш провокаційну роль Куби підтримки Мадуро»

Сполучені Штати посилюють свій режим санкцій і працюють з латиноамериканськими та європейськими лідерами для подальшого тиску на режим Мадуро.

Про це заявив спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс, передає Washington Free Beacon.

За його словами, наступний раунд санкцій, швидше за все, буде зосереджений на «все більш провокаційну роль Куби підтримки Мадуро», який незаконно поставив тисячі барелів венесуельської нафти в Гавану в порушення міжнародних санкцій.

«Мінфін оголосив про деякі санкції цього тижня, і ви побачите, що це продовжиться. Деякі з санкцій спрямовані більшою мірою на Кубу і на спроби перешкодити режиму поставляти близько 80 000 барелів нафти на день на Кубу», – сказав Абрамс.

Він уточнив, що санкції стосуватимуться будь-якої страхової або транспортної компанії, яка займається торгівлею нафтою у Венесуелі: «Якщо у торгівлі між Венесуелою і Кубою бере участь судно, що доставляє венесуельську нафту на Кубу, то це судно не зможе заходити в американський порт».

Нагадаємо, 26 вересня Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати внесли кубинського лідера Рауля Кастро і його сім’ю до санкційних списків. Причиною стала військова підтримка режиму Мадуро.