ЗМІ: Трамп сперечався з Мей щодо причетності Росії до отруєння Скрипалів



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Тереза Мей і Дональд Трамп

За інформацією ЗМІ, Трамп був абсолютно переконаний в тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з вже колишньою прем'єркою Великої Британії Терезою Мей засумнівався в причетності Росії до отруєння Скрипалів.

Про це повідомляє Washington Post.

«Він оскаржував висновок її розвідслужб про те, що влада Росії організувала спробу отруєння ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля на британській території», –йдеться в повідомленні.

Також видання наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела, пояснюючи, що мова йде про чинних і колишніх співробітників Білого дому.

«Трамп був абсолютно переконаний в тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів», – повідомило джерело видання.

«Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ – ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він в цьому не впевнений», – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єрміністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Також розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.