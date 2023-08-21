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Москву знову атакував дрон: росіяни з переляку закрили аеропорт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Москву знову атакував дрон: росіяни з переляку закрили аеропорт
Сили російської ППО нібито знищили безпілотник літакового типу
фото ілюстративне

Міноборони РФ заявляє про припинення «спроби київського режиму здійснити терористичну атаку»

У Росії заявляють про знищення чергового нібито українського безпілотника над територією Московської області.

Міноборони країни-агресорки повідомляє, що у понеділок, 21 серпня, близько 6:50 було «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу».

«Черговими силами ППО український безпілотний літальний апарат було виявлено над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться у заяві міноборони РФ.

Повідомляється, що БПЛА нібито зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузського району.

Також російські ЗМІ пишуть, що московський аеропорт «Внуково» тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Як повідомили у пресслужбі аеропорту, з метою безпеки з 6:25 частина рейсів була перенаправлена в інші авіагавані.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

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Теги: росія війна аеропорт безпілотник Москва

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