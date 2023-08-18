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Атака безпілотників на Москву: розвідка обіцяє продовження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака безпілотників на Москву: розвідка обіцяє продовження
Офіційно Україна це не коментує події в Москві
фото з відкритих джерел

Представник розвідки наголосив, що не доцільно обговорювати майбутні цілі для обстрілу, бо ворогу теж цікаво, що буде далі

Обстріли Москви та області набирають обертів відбуваються доволі влучно. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Бавовна» на Московії і на території самої Москви – столиці на болотах, продовжується і набирає обертів, інтенсивності. І це відбувається достатньо влучно», – зазначив Юсов.

При цьому представник розвідки сказав, що не доцільно обговорювати майбутні цілі для обстрілу, бо ворогу теж цікаво, що буде далі. За його словами, всі об'єкти які пов'язані із російською військовою агресією, із структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими. 

«Сьогодні столиця держави агресора є незахищеною, поки власне їхні сили і засоби, зокрема, протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби розосереджені і на тимчасово окупованих українських територіях. Власне, путінський режим залишив Москву незахищеною. І це вони ще з НАТО не воюють. Що говорити про більш масштабні речі», – наголосив Юсов.

За його словами, такі речі дуже впливають навіть на зазомбоване російське населення, а ще більше на російські еліти, які менше зазомбоавні, але «руки в них також в крові». «І далі буде, поки вони не покинуть українську землю, поки воєнні злочинці не заплатять за свої злочини», – наголосив Юсов.

При цьому представник розвідки наголосив, що офіційно Україна це не коментує події в Москві. Юсов зазначив, що сьогодні вже можна побачити «еволюцію публічної реакції міжнародних партнерів», бо вже ні в кого зараз уже  не викликає подив, що якщо держава напала на іншу державу, то військові дії відбуваються не лише на окупованій території, а і власне на території держави- агресора. За його словами, це нормально, а ненормально, що керівництво держави- терориста не передбачило такі дії, а російське суспільство виявилось до цього не готовим і сприймає це з подивом. «Той хто робить злочин має бути готовий до відповідальності», - наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

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Теги: розвідка Міноборони путінський режим Москва безпілотник війна

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