Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю (відео)

Після вибуху у Москві піднімається стовп диму

Вночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про роботу ППО та помічені дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

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Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

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Також вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

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«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення - близько 30 квадратних метрів», - йдеться у повідомленні.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

«Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби», - заявив він.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві 11 серпня, стався вибух. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив падіння безпілотника в Москві та заявив, що ніхто не постраждав.