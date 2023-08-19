Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву

Політ безпілотника було перервано за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, запевняють у воєнному відомстві держави-агресора

У суботу, 19 серпня, Міністерство оборони Росії заявило про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу, який нібито повинен був завдати удару по об’єктах на території столиці Росії або в Підмосков'ї. Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на інформацію Міноборони РФ.

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У повідомленні йдеться, що політ безпілотника було перервано за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, внаслідок чого він упав поблизу Путилково в Підмосков’ї – населеного пункту за 20 км від центру російської столиці.

Путилково розташоване на північний захід від Москви, до українського кордону – понад 500 кілометрів.

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У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих та руйнувань внаслідок падіння безпілотника не було.

Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак.