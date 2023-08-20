Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна
Дрони усе частіше атакують Москву
фото з відкритих джерел

Безпілотники стали регулярно долітати до столиці РФ

Удари безпілотників по Москві є стратегічно важливими, адже демонструють, що війна для росіян не пройде безслідно. А  Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземну балістичну ракету. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка вважає, що у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил РФ, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стало посилення ППО над західною Росією, де останнім часом почастішали атаки дронів.

«Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян», – зазначає розвідка.

При цьому британська розвідка  наголошує, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

«Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета», - припускають у розвідці.

Нагадаємо, у ніч  на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Читайте також: Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна
Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна
«Вагнерівець» цинічно зізнався у страті польського добровольця (відео)
«Вагнерівець» цинічно зізнався у страті польського добровольця (відео)
США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР
США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
Що хоче продемонструвати Путін поїздкою в Ростов: оцінка ISW
Що хоче продемонструвати Путін поїздкою в Ростов: оцінка ISW
У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі
У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
38K
Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри
13K
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
6125
Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів
5677
Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
4995
Огидна ознака російської церкви

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Сьогодні, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту