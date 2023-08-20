Удар дронів по Москві: британська розвідка пояснила, який це сигнал для Путіна

Безпілотники стали регулярно долітати до столиці РФ

Удари безпілотників по Москві є стратегічно важливими, адже демонструють, що війна для росіян не пройде безслідно. А Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземну балістичну ракету. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британська розвідка вважає, що у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил РФ, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стало посилення ППО над західною Росією, де останнім часом почастішали атаки дронів.

«Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян», – зазначає розвідка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому британська розвідка наголошує, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

«Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета», - припускають у розвідці.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.