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    У світі

    У Білорусії учителів затримали за «одяг політичного кольору»

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    <p>Світлана Король з подругами біля пам&rsquo;ятника Ірині Паскевич</p> - У Білорусії учителів затримали за «одяг політичного кольору»

    Світлана Король з подругами біля пам’ятника Ірині Паскевич

    Фото Наша Нiва

    Одну з затриманих жінок госпіталізували з тиском, іншу – з підозрою на мікроінсульт

    У білоруському місті Гомель жінок-педагогів затримали за «одяг політичного кольору», повідомляє «Наша Нiва».

    Засновниця велоруху в Гомелі Світлана Король розповіла, що 2 жовтня, в День учителя, разом зі своїми знайомими вирішила покласти квіти до пам’ятника благодійниці Ірині Паскевич, яка багато зробила для розвитку освіти. «Нас було п’ятеро. Четверо з нас - педагоги», – каже Світлана.

    Але через 10 хвилин після зустрічі жінок до них під’їхали два мікроавтобуси зі співробітниками ОМОН. У рапорті один з них написав: «Покладали квіти без дозволу міськвиконкому до пам’ятника Сускевічу в одязі політичного кольору».

    Силовики були в балаклавах. «Нас всіх затримали. Мене забрали прямо з моїм велосипедом «політичного» кольору: останні кілька місяців я пересуваюся по місту на червоному велосипеді», – сказала Світлана.

    У міліції викладачів протримали близько 10 годин. Одну з жінок потім госпіталізували з тиском, іншу – з підозрою на мікроінсульт.

    У Білорусії два місяці тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів. Демонстранти вимагають відставки президента Олександра Лукашенка і проведення нового і чесного голосування.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Білорусь Олександр Лукашенко протест
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