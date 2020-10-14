У Білорусії учителів затримали за «одяг політичного кольору»



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Світлана Король з подругами біля пам’ятника Ірині Паскевич Фото Наша Нiва

Одну з затриманих жінок госпіталізували з тиском, іншу – з підозрою на мікроінсульт

У білоруському місті Гомель жінок-педагогів затримали за «одяг політичного кольору», повідомляє «Наша Нiва».

Засновниця велоруху в Гомелі Світлана Король розповіла, що 2 жовтня, в День учителя, разом зі своїми знайомими вирішила покласти квіти до пам’ятника благодійниці Ірині Паскевич, яка багато зробила для розвитку освіти. «Нас було п’ятеро. Четверо з нас - педагоги», – каже Світлана.

Але через 10 хвилин після зустрічі жінок до них під’їхали два мікроавтобуси зі співробітниками ОМОН. У рапорті один з них написав: «Покладали квіти без дозволу міськвиконкому до пам’ятника Сускевічу в одязі політичного кольору».

Силовики були в балаклавах. «Нас всіх затримали. Мене забрали прямо з моїм велосипедом «політичного» кольору: останні кілька місяців я пересуваюся по місту на червоному велосипеді», – сказала Світлана.

У міліції викладачів протримали близько 10 годин. Одну з жінок потім госпіталізували з тиском, іншу – з підозрою на мікроінсульт.

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