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    У світі

    Помпео висловив «рішучу підтримку» білоруському народу

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    Державний секретар США Майк Помпео - Помпео висловив «рішучу підтримку» білоруському народу
    Державний секретар США Майк Помпео

    Помпео нагадав, що США разом із союзниками із ЄС і Канадою застосовували санкції проти Білорусі

    Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади.

    Про це Помпео заявив на брифінгу, повідомляється на сайті Держдепу.

    «Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії», – очільник Державного департаменту.

    Помпео нагадав, що США разом із союзниками із ЄС і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.

    Держсекретар також вимагає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який зараз перебуває в СІЗО КДБ в Білорусі.

    До слова, Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.

    Також Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Як відомо, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Білорусь США санкції СІЗО КДБ Майк Помпео Держдепартамент США
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