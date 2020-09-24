МВС Білорусі оприлюднило заклик стріляти у мітингувальників



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У Білорусі з 9 серпня розпочалися протести проти фальсифікації на виборах президента

Силовики прозвітували про скарги «законослухняних жителів Мінська», які нібито невдоволені діями протестувальників

МВС Білорусі прозвітувало про скарги «законослухняних жителів Мінська», які нібито невдоволені діями протестувальників. Про це йдеться на сайті МВС Білорусі.

«На лінію «102» стали активно телефонувати жителі Мінська, незадоволені діями учасників несанкціонованих масових заходів. Тільки за останню добу в столичну міліцію звернулися кілька сотень людей», – йдеться в повідомленні.

На сайті підкреслюється, що «прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити».

При цьому МВС наводить аудіозапис телефонної розмови з одним з таких «невдоволених», під час якої чоловік прямо закликав застосовувати проти протестувальників гумові кулі і навіть бойові патрони, стверджуючи, що «автомат Калашникова ніхто не скасовував».

«Пару пострілів у макітру – і всі протверезіють», – заявив невдоволений.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.

Президент Володимир Зеленський скасував візит до Білорусі.

А Китай підтримав Лукашенка.