«Сплю на металевих балках». Арештована режимом Лукашенка спортсменка розповіла про умови утримання



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Олена Левченко представляла Білорусь на двох Олімпіадах Світлина - Instagram Олени Левченко

Олені Левченко продовжили термін утримання

Сьогодні, 15 жовтня, в Мінську повторно засудили відому білоруську баскетболістку Олену Левченко. В ході засідання вона встигла розповісти про погані умови утримання в ізоляторі на Окрестина.

«В ізоляторі ставлять під загрозу стан мого здоров'я. Протягом останніх 13-ти діб я сплю не на матраці, який вилучили, а на холодних металевих балках. Також було вилучено постільну білизну. Два тижні не було гарячої води. Протягом усього цього часу не водили нас в душ. Також два тижні відключили злив у туалеті – це розсадник бактерій і мікробів. В останнє нас водили гуляти п'ять днів тому. Вся ця антисанітарія призвела до того, що у мене з'явилися воші. Загострилися мої старі захворювання – хребетні грижі», - наводить слова Левченко by.tribuna.com.

Левченко затримали 30 вересня. Спортсменку заарештували «за участь в масовому несанкціонованому заході». Сьогодні, 15 жовтня, вона повинна була вийти на свободу. Однак, як повідомляє портал «Белновости», вона залишиться під вартою, арешт продовжили ще на 72 години.

Олена Левченко – одна з найкращих баскетболісток в історії Білорусі. Вона виступала за збірну з 2001 року, двічі граючи в складі національної команди на Олімпійських іграх. У 2010-му зіграла в фіналі жіночої НБА і була визнана найкращою центровою чемпіонату світу.

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