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    У світі

    Мюнхенська безпекова конференція: Польща заявила про загрозу з боку РФ

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    Мюнхенська безпекова конференція: Польща заявила про загрозу з боку РФ

    Країни-члени НАТО повинні зміцнювати свої оборонні можливості, зазначив Чапутович

    Польща відчуває загрозу від Росії, відтак інтенсивно інвестує у свою безпеку.

    На цьому під час Мюнхенської безпекової конференції наголосив в п’ятницю глава МЗС Яцек Чапутович.

    «Ми відчуваємо загрозу від нашого східного сусіда, тому маємо бути готовими інвестувати більше в нашу безпеку»,- заявив Чапутович.

    Він назвав позитивним рішення самітів НАТО в Ньюпорт і 2014 році та Варшаві в 2016 році, які призвели до ротаційного розміщення сил Альянсу в Польщі у рамках передової присутності військ Організації на східному фланзі Альянсу.

    Він наголосив, шо країни-члени НАТО повинні зміцнювати свої оборонні можливості, особливо йдеться про європейських членів Альянсу.

    Чапутович підкреслив, що потрібно підтримувати зміцнення військової синергії в рамках європейської частини НАТО, а не створювати незалежну від Альянсу європейську армію.

    «Аби запобігти загрозам, з якими маємо справу в Європі, особливо в Центрально-Східній Європі ми потребуємо американської присутності на європейській землі»,- наголосив глава польської дипломатії.

    У п’ятницю розпочалася Мюнхенська безпекова конференція, яка потриває до неділі.

    Джерело: Укрінформ

    МЗС Польща НАТО
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