МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь

Польща заявляє, що у разі закриття кордонів, евакуація може бути досить складною або навіть неможливою

У зв’язку із зростанням напруженості, бойовими діями в регіоні та неодноразовими арештами міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам не їздити до Білорусі. Про це відомство повідомило в Twitter.

«У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів та інших непередбачених ситуацій, евакуація може бути досить складною або навіть неможливою», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор Володимир Путін домовилися про розгортання «спільного регіонального угруповання військ» на території Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Президенти двох держав обговорили посилення міжнародної ізоляції Росії у відповідь на масовану ракетну атаку 10 жовтня.

До слова, триває 229-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках.