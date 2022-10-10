Головна Світ Соціум
search button user button menu button

МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
фото ілюстративне

Польща заявляє, що у разі закриття кордонів, евакуація може бути досить складною або навіть неможливою

У зв’язку із зростанням напруженості, бойовими діями в регіоні та неодноразовими арештами міністерство закордонних справ Польщі порадило полякам не їздити до Білорусі. Про це відомство повідомило в Twitter.

«У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів та інших непередбачених ситуацій, евакуація може бути досить складною або навіть неможливою», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко і російський диктатор Володимир Путін домовилися про розгортання «спільного регіонального угруповання військ» на території Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Президенти двох держав обговорили посилення міжнародної ізоляції Росії у відповідь на масовану ракетну атаку 10 жовтня.

До слова, триває 229-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках.

Теги: Білорусь Україна війна Польща

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко сьогодні оголосив про формування нового спільного з РФ угрупування військ
Білорусь готується до війни? Данілов прокоментував нову заяву Лукашенка
Сьогодні, 20:04
Білоруські військові задіяні у війні Росії проти України
Чому Україна досі не розірвала дипвідносин з республікою Білорусь?
Сьогодні, 09:06
Михайло Подоляк заявив, що ознак повторного вторгнення з Білорусі немає
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
Сьогодні, 16:22

Соціум

МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Лукашенко офіційно вступив у війну
158K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
58K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
49K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
34K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
31K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту