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Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
Михайло Подоляк заявив, що ознак повторного вторгнення з Білорусі немає
фото з відкритих джерел

Радник глави Офісу президента відреагував на заяви білоруського диктатора щодо розгортання нового угрупування військ

Ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За словами представника Банкової, Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз після заяви самопроголошеного президента Білорусі про розгортання спільного з РФ регіонального угруповання військ.

«Лукашенко продовжує продавати свій суверенітет РФ. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманим приводом – оформлення окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація перебуває під контролем, нині ознак повторного вторгнення з Білорусі немає», – написав Подоляк.

Як відомо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Також відомо, що МЗС Білорусі раніше вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджувало, ніби Київ планує завдати удару по території Білорусі.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

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Теги: Офіс президента росія Білорусь війна Михайло Подоляк

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