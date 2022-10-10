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Президент Польщі після ракетної атаки на Україну: Росію необхідно ізолювати

Надія Клочко
glavcom.ua
Президент Польщі після ракетної атаки на Україну: Росію необхідно ізолювати
Президенти Польщі та України провели телефонну розмову
фото з відкритих джерел

Польський президент розцінює сьогоднішню атаку РФ проти України як воєнний злочин

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Президенти двох держав обговорили посилення міжнародної ізоляції Росії у відповідь на масовану ракетну атаку 10 жовтня.

«Скоординували кроки з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Працюватимемо над консолідацією міжнародної підтримки, зміцненням обороноздатності України, відновленням зруйнованого, а також посиленням ізоляції Росії», – йдеться у Twitter Зеленського.

Канцелярія польського президента також повідомила про цю розмову. За словами Дуди, у Польщі розцінюють сьогоднішній обстріл як воєнний злочин.

«Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності і переслідуються в усьому світі. Сьогодні й завтра я обговорю це з іншими лідерами», – заявив президент Польщі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський сьогодні також провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, прем'єром Нідерландів Марком Рютте та іншими світовими лідерами. 

Також відомо, що Німеччина скликає термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Анджей Дуда Польща

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