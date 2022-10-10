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Білорусь готується до війни? Данілов прокоментував нову заяву Лукашенка

Надія Клочко
glavcom.ua
Білорусь готується до війни? Данілов прокоментував нову заяву Лукашенка
Лукашенко сьогодні оголосив про формування нового спільного з РФ угрупування військ
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов запевнив, що Україна уважно стежить за ситуацією у Білорусі та готова реагувати на будь-які загрози

Секретар Рад нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо формування спільного з РФ угрупування військ «психологічною атакою», яка має на меті залякати українців. Таку думку Данілов висловив у інтерв’ю «Українській правді».

Глава РНБО наголосив, що Україні уважно стежить за ситуацією у Білорусі.

«Те, що стосується Лукашенка і його заяв, ви знаєте, що він є заручником ситуації. Ми відстежуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається. Можу сказати, що за дорученням президента на минулому тижні закінчилася перевірка всіх областей, які є близькими до білоруського кордону. Ця перевірка вже третя за дорученням президента з квітня місяця», – сказав він.

Данілов також повідомив, що українські прикордонники, територіальна оборона, весь сектор безпеки й оборони, який знаходиться на території областей, включно з регіональною владою, готовий до будь-якого розвитку подій.

«Це ще одна ситуація, коли вони мають спробу хитати наше суспільство, вкидаючи таку інформацію в нашу країну. Ми свідомі того, що є в білорусів, свідомі того, що є у росіян. Я можу сказати: охочих воювати з нами справжніх білорусів майже немає. Вони розуміють наше відношення, вони розуміють ставлення», – зазначив він.

Секретар РНБО також переконаний: якщо Лукашенко вирішить відкрито взяти участь у війні проти України, це матиме для нього серйозні наслідки.

«Те, що стосується вищого політичного керівництва – якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він мав би прийняти в своєму житті як людина, яка і так на сьогодні не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн. Навіть не майже, а для всіх цивілізованих країн», – сказав Данілов.

На думку очільника РНБО, мета сьогоднішніх заяв Лукашенка – залякати українців.

«Знаєте, раніше в Першу світову війну був вислів «психологічні атаки». Це суто психологічна атака, щоб у нас почалася паніка тощо. Це треба перетерпіти», – пояснив він.

Данілов наголосив, що все керівництво України знаходиться безпосередньо на своїх робочих місцях.

«Заява президента нашої країни, яка відбулася безпосередньо під стінами Офісу президента в той час, коли Путін жбурляв сюди свої бомби, каже про міцність не тільки нашого президента, а і про міцність нашої країни. Нас злякати неможливо», – сказав глава РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. 

До слова, нещодавно МЗС Білорусі раніше вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджувало, ніби Київ планує завдати удару по території Білорусі.

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Теги: росія Олександр Лукашенко Олексій Данілов війна Білорусь

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