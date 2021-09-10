МЗС Росії викликало американського посла

Посол США в Москві Джон Салліван вже прибув до МЗС Росії

Ймовірно, виклик американського посла пов'язаний з відмовою в акредитації російським журналістам на заходи 11 вересня

Посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС Росії. Офіційно причини його виклику не називаються, пише «Риа Новости».

За попередніми даними, виклик американського посла пов'язаний з відмовою в акредитації російським журналістам на заходи 11 вересня.

РосЗМІ розмістили ролик, на якому машина посла США від'їжджає від будівлі МЗС Росії.

За даними російських видань, американського посла викликали в МЗС Росії через відмову російським журналістам в акредитації на заходи 11 вересня, які пройдуть в Нью-Йорку.

До слова, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.

Як відомо, 11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії. Смертники терористичної організації «Аль-Каїда» захопили чотири пасажирські літаки. Два лайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія.

Внаслідок теракту загинули 19 терористів-смертників, а також – за офіційними даними – 2977 людей (зокрема 12 українців), ще 24 були визнані зниклими безвісти. Понад два десятки тисяч людей зазнали поранень.

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.



