  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики руху &laquo;Талібан&raquo;&nbsp;захопили посольство Норвегії в Кабулі - Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі
    Бойовики руху «Талібан» захопили посольство Норвегії в Кабулі
    Фото: Aftenposten, Norway

    Таліби заявили, що потрібно розбити винні пляшки і знищити дитячі книги у посольстві Норвегії

    Бойовики руху «Талібан» захопили посольство Норвегії в Кабулі. Про це повідомив норвезький посол в Ірані Сігвальд Хауге в своєму Twitter.

    «В даний час таліби увійшли в посольство Норвегії в Кабулі. Кажуть, що повернуть його нам пізніше. Але спочатку потрібно розбити винні пляшки і знищити дитячі книги. Зброя, мабуть, менш небезпечна», - написав Хауге.

    Нагадаємо, терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканців країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.

    Читайте також:
    Теги: зброя книги Афганістан посол посольство Талібан Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі