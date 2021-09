Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

Бойовики руху «Талібан» захопили посольство Норвегії в Кабулі. Про це повідомив норвезький посол в Ірані Сігвальд Хауге в своєму Twitter.

«В даний час таліби увійшли в посольство Норвегії в Кабулі. Кажуть, що повернуть його нам пізніше. Але спочатку потрібно розбити винні пляшки і знищити дитячі книги. Зброя, мабуть, менш небезпечна», - написав Хауге.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens’ books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX