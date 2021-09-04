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    Загибель українця у Вроцлаві. Посол направив ноту до МЗС Польщі

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    У МЗС Польщі направлена нота у зв&rsquo;язку із загибеллю українця у Вроцлаві, &ndash; Дещиця - Загибель українця у Вроцлаві. Посол направив ноту до МЗС Польщі

    У МЗС Польщі направлена нота у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві, – Дещиця

    Фото з відкритих джерел

    Справа з розслідування смерті українця перебуває на контролі українських дипломатичних органів

    Посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

    «Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві», – написав посол України в Польщі Андрій Дещиця в твіттер-акаунті.

    Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.

    «Докладемо максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», – запевнив речник МЗС.

    Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

    Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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    Теги: МЗС ЗМІ Польща смерть посол посольство розслідування Андрій Дещиця
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    Загибель українця у Вроцлаві. Посол направив ноту до МЗС Польщі