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    У світі

    NASA назвала причину невдалої стиковки російського «Союзу» з МКС

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    NASA назвала причину невдалої стиковки російського «Союзу» з МКС

    Причиною невдачі стали неполадки в системі зближення

    Причиною невдачі при стиковці космічного корабля «Союз МС-14» із Міжнародною космічною станцією стали неполадки в системі зближення та стиковки «Курс» на самій станції.

    Про це повідомив директор Джим Бранденстайн під час трансляції NASA процесу стиковки.

    «Обидва комплекти стикувальної системи космічного корабля не змогли правильно ідентифікувати стикувальні мішені на поверхні Міжнародної космічної станції», – заявив він.

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    Як повідомлялося, стикування пілотованого корабля «Союз МС-14», на борту якого знаходиться робот FEDOR, не відбулося. Його запланували на 8:30 мск, але трапився збій.

    Стартував «Союз МС-14» з космодрому Байконур зранку 22 серпня.

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