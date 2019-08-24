Російський космічний корабель з роботом FEDOR не зміг пристикуватися до космічної станції



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Робот FEDOR підвів своїх розробників

Корабель наблизився до станції, йому залишалося до стикування 96 м, але потім він почав відходити

Стикування пілотованого корабля «Союз МС-14», на борту якого знаходиться робот FEDOR, не відбулося. Його запланували на 8:30 мск, але трапився збій, повідомляє ТАСС.

«Корабель наблизився до станції, йому залишалося до стикування 96 м, але потім він почав відходити. Наразі відстань до МКС 280 м. Корабель відвели на безпечну відстань від МКС. Вирішується питання, як діяти далі», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ інформує про нараду фахівців ракетно-космічної галузі, де вирішується питання про можливу другу спробу стикування. Як зазначається, пресу, яка перебувала у Центрі управління польотами, попросили залишити будівлю. Офіційних коментарів щодо ситуації не було.

Згідно з останніми повідомленнями, російський Центр управління польотами відклав спробу стикування пілотованого корабля «Союз МС-14» до Міжнародної космічної станції (МКС) на 24 години, до ранку неділі. Ще одну спробу можуть зробити у понеділок, повідомив диктор у ході трансляції, яку веде NASA.

Стикування космічного корабля «Союз», на борту якого знаходиться робот FEDOR, з Міжнародною космічною станцією (МКС) перервали через проблеми з підсилювачем системи автоматичного стикування «Курс» на борту станції. В ручному режимі космонавти не могли пристикувати корабель через відсутність потрібної системи на борту «Союзу», повідомив диктор у ході трансляції, яку веде NASA.

Робот був запущений до МКС під час випробувального польоту корабля «Союз МС-14» на ракеті «Союз-2.1а», яка стартувала з 31 майданчика космодрому Байконур вранці 22 серпня. Раніше цей тип носіїв використовувався для виведення на орбіту вантажних кораблів та космічних апаратів.

Робот FEDOR створений компанією «Андроїдна техніка» і Фондом перспективних досліджень. Зразок, який летить на МКС, отримав позивний Skybot F-850, де F означає приналежність до сімейства роботів FEDOR. Спроба стикування російського «Союзу МС-14» з роботом FEDOR на борту з МКС зазнала фіаско.

За словами глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, до основних завдань, які виконуватиме Skybot F-850, входять передача телеметрії, визначення параметрів, пов'язаних з безпекою польоту, в тому числі перевантажень, проведення експериментів з відпрацювання у режимі копіювання дій робота, які корисні для роботи на зовнішньому борту МКС.