У NASA затвердили місію з пошуку життя на супутнику Юпітера



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Запуск місії Europa Clipper призначений на 2025 рік

Europa Clipper проведе глибинні дослідження супутника Юпітера, зокрема, місія перевірить чи може океан під кригою підтримувати життя

Місія Europa Clipper вирушить на вкритий кригою супутник Юпітера, який вважається головною ціллю для пошуку життя за межами Землі. Під крижаним покривом Європи лежить океан глибиною 170 кілометрів.

Як пише BBC, це середовище може виявитися придатним для зародження біологічних видів. Запуск місії Europa Clipper призначений на 2025 рік. Однак, зараз ця програма пройшла критично важливу стадію під назвою «точка «С» ключового ухвалення рішення». Це важливий крок у напрямку до пускового майданчика.

«Ми всі у захваті від рішення, яке наближає місію Europa Clipper ближче до розкриття таємничого океанічного світу», - сказав адміністратор директорату наукових місій NASA Томас Цурбухер.

Europa Clipper проведе глибинні дослідження супутника Юпітера, зокрема, місія перевірить чи може океан під кригою підтримувати життя. Також апарат вивчить гравітаційні зв’язки Європи зі своєю планетою, припливні сили й внутрішнє тепло, які підтримують океан в рідкому стані. Вчені допускають, що на дні можуть бути вулканічні кратери. Такі утворення на Землі підтримують існування широкого спектра форм життя. Однак, знадобилися десятиліття, щоб схвалити місію на Європу.

Частково це продиктовано її високою вартістю і складністю через космічне середовище навколо Юпітера. Орбітальна траєкторія супутника пролягає через пояси високої радіації навколо гігантської планети.

Ця радіація знищить електроніку космічного апарата. Таким чином, тривалість місії скорочується до місяців чи навіть тижнів. Тож замість того, щоб вийти на орбіту навколо Європи, апарат Europa Clipper пролетить кілька разів над супутником, щоб скоротити вплив на нього енергетичних частинок з магнітного поля Юпітера.

На борту апарата NASA буде дев’ять інструментів включно з камерами й спектрометрами, які зроблять високоякісні знімки поверхні супутника. Також на борту буде магнітометр, який визначить силу і напрямок магнітного поля (це дозволить визначити глибину і солоність океану), а також радар, який визначить товщину крижаного покриву.

Нагадаємо, потужний спалах від того, що великий астероїд врізався в Юпітер, випадково зняв на відео астроном-любитель з Техасу.

До слова, у NASA знайшли планету, з якої випаровується залізо.

Джерело: УНІАН